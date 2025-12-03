Fuori Campo 5 ad Aiello Calabro la chiusura del viaggio tra cinema e dimore storiche
Con l’appuntamento ad Aiello Calabro si chiude il ciclo degli eventi inseriti nel programma di “Fuori Campo 5”, il progetto itinerante di promozione cinematografica, a cura di Rete Cinema Calabria, improntato alla valorizzazione del cinema italiano d’autore indipendente e del patrimonio artistico e architettonico del territorio. Tema di questa quinta edizione è stato “Il Cinema come Dimora”,. 🔗 Leggi su Feedpress.me
