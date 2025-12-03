Fuori Campo 5 ad Aiello Calabro la chiusura del viaggio tra cinema e dimore storiche

Feedpress.me | 3 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Con l’appuntamento ad Aiello Calabro si chiude il ciclo degli eventi inseriti nel programma di “Fuori Campo 5”, il progetto itinerante di promozione cinematografica, a cura di Rete Cinema Calabria, improntato alla valorizzazione del cinema italiano d’autore indipendente e del patrimonio artistico e architettonico del territorio. Tema di questa quinta edizione è stato “Il Cinema come Dimora”,. 🔗 Leggi su Feedpress.me

fuori campo 5 ad aiello calabro la chiusura del viaggio tra cinema e dimore storiche

© Feedpress.me - Fuori Campo 5, ad Aiello Calabro la chiusura del viaggio tra cinema e dimore storiche

Contenuti che potrebbero interessarti

Fuori Campo 5 a Palazzo Cybo: cinema d’autore e dimore storiche in Calabria - Domani, domenica 30 novembre ad Aiello Calabro, si accende la terza tappa di Fuori Campo 5, il progetto di Rete Cinema Calabria che unisce cinema indipendente italiano e palazzi storici della regione. Secondo cn24tv.it

Cinema e dimore storiche, al via "Fuori Campo 5" - Ai nastri di partenza la quinta edizione di “Fuori Campo 5”, il progetto itinerante di promozione cinematografica improntato alla valorizzazione del cinema italiano d’autore indipendente e del ... Secondo rainews.it

fuori campo 5 aielloA Curinga la seconda tappa di “Fuori Campo 5”: cinema, arte e patrimonio culturale - Secondo appuntamento per “Fuori Campo 5”, il progetto itinerante di promozione cinematografica a cura di Rete Cinema Calabria improntato alla ... Riporta msn.com

Cerca Video su questo argomento: Fuori Campo 5 Aiello