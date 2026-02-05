morta a 100 anni la staffetta partigiana amalia geminiani cordoglio in romagna

La staffetta partigiana Amalia Geminiani è morta a 100 anni a Terra del Sole, in Romagna. Si è spenta nella notte tra mercoledì e giovedì nel centro sociale del paese, dove si era ritirata da circa dieci anni. La sua scomparsa ha lasciato un vuoto tra chi la conosceva e la ricorda come una figura di grande coraggio.

Terra del Sole (Forlì), 5 febbraio 2026 - Si è spenta nella notte tra mercoledì e giovedì nel centro sociale di Terra del Sole, dove si era ritirata volontariamente da una decina di anni, la staffetta partigiana Amalia Geminiani. Nata ad Alfonsine nel luglio 1925, poco più che adolescente aveva sfidato il pericolo facendo la spola a piedi e in bicicletta nei paesi del ravennate per mettere in comunicazione le brigate partigiane. In età adulta si era trasferita a Castrocaro Terme, dove aveva anche gestito un albergo. Molto nota per essersi resa testimone del periodo della Resistenza e degli orrori della guerra in occasione di conferenze e incontri pubblici, Amalia era spesso invitata nelle scuole per parlare ai giovani e diffondere i valori della pace e della giustizia. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Approfondimenti su Amalia Geminiani

Questa mattina è morta Amalia Gemignani, la staffetta partigiana di Alfonsine.

De Pascale e Allegni hanno reso omaggio ad Amalia Geminiani, definendola una donna simbolo della Resistenza.

