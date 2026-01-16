Se siamo a Fabrizio Corona Robin Hood dell' informazione

Da today.it 16 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il caso Corona–Signorini, emerso durante la puntata di “Falsissimo – Il prezzo del successo”, si caratterizza per una narrazione che richiama gli schemi delle denunce collettive e del movimento “MeToo”. Tuttavia, si muove in un confine sottile tra rivelazione, spettacolo e sfruttamento, sollevando interrogativi sulla sua reale natura e sui meccanismi che lo sostengono.

Il caso Corona–Signorini, esploso con la puntata di “Falsissimo – Il prezzo del successo”, si fonda su una strategia narrativa che richiama esplicitamente il linguaggio delle denunce collettive e dell’immaginario “MeToo”, pur muovendosi in un terreno ibrido tra rivelazione, show e sfruttamento scandalistico. Per alcuni è la nuova frontiera dell’infotainment, per altri è solo spazzatura. Se vogliamo, è solo l’ultima frontiera dell’intrattenimento scandalistico che arriva direttamente dagli Usa. Così come a fine anni ’70 arrivò la Tv commerciale e negli anni ’80 i telefilm americani, adesso sbarca in Italia un nuovo modo di fare intrattenimento che non si fonda più sul media televisivo, ma sul media social. 🔗 Leggi su Today.itImmagine generica

Leggi anche: Garlasco, Fabrizio Corona attacca Mediaset e Verissimo: “Informazione calpestata, è solo spettacolo”

Leggi anche: Robin Hood fa di nuovo centro

Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news.

Se siamo a Fabrizio Corona Robin Hood dell'informazione.

siamo fabrizio corona robinQuando Fabrizio Corona decise di entrare in Superbike - “Siamo stati dei precursori, ma nessuno ha realmente compreso l’importanza del percorso che avevamo ... moto.it

siamo fabrizio corona robinPerché tutti dovrebbero vedere Io sono notizia, la serie su Fabrizio Corona - La serie Netflix sulla vita e vicissitudini giudiziarie di Fabrizio Corona, raccontata in prima persona con testimonianze di collaboratori, ex amori e giornalisti è illuminante, specchio di una ... dilei.it

siamo fabrizio corona robinFabrizio Corona ha fatto a pezzi una generazione che oggi lo idolatra, la serie Tv ce lo sbatte in faccia senza pietà - "Io sono notizia", la serie Netflix su Fabrizio Corona, racconta l'epopea di chi ha costruito il suo personaggio sulle macerie di una generazione ... fanpage.it

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.