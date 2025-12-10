Guillermo del Toro ha svelato quali sono i suoi giochi preferiti di sempre con BioShock e God of War

Guillermo del Toro, rinomato regista e narratore visionario, condivide i suoi giochi preferiti di sempre, tra cui BioShock e God of War. In un’intervista, l’artista rivela il suo legame personale con il mondo dei videogiochi, offrendo un’interessante prospettiva sulla sua passione e sull’influenza che il medium ha avuto sulla sua creatività.

Guillermo del Toro, uno dei registi più visionari del panorama contemporaneo, ha svelato in un’intervista quali sono i suoi videogiochi preferiti di sempre, offrendo uno sguardo sorprendentemente dettagliato sul suo rapporto con il medium. L’autore de La forma dell’acqua ha parlato con entusiasmo dei titoli che più lo hanno colpito per atmosfera, narrazione e impatto artistico, definendo alcuni di essi esperienze quasi cinematografiche. Il suo elenco spazia tra generi e generazioni diverse, dimostrando una conoscenza profonda del videogioco come forma d’arte. Il regista ha inoltre chiarito che la sua vicinanza a figure come Hideo Kojima non è solo professionale, ma nasce da una vera passione maturata negli anni. 🔗 Leggi su Game-experience.it © Game-experience.it - Guillermo del Toro ha svelato quali sono i suoi giochi preferiti di sempre, con BioShock e God of War

