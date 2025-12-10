guillermo del toro ha svelato i suoi giochi preferiti di sempre

Guillermo del Toro, celebre regista noto per le sue opere imaginative e sorprendenti, condivide in questa intervista i suoi videogiochi preferiti di sempre. Un’occasione per conoscere meglio il suo lato ludico e il suo rapporto con il mondo dei videogiochi, rivelando dettagli inaspettati sulla sua passione per il medium.

Guillermo del Toro, uno dei registi più visionari del panorama contemporaneo, ha svelato in un’intervista quali sono i suoi videogiochi preferiti di sempre, offrendo uno sguardo sorprendentemente dettagliato sul suo rapporto con il medium. L’autore de La forma dell’acqua ha parlato con entusiasmo dei titoli che più lo hanno colpito per atmosfera, narrazione e impatto artistico, definendo alcuni di essi esperienze quasi cinematografiche. Il suo elenco spazia tra generi e generazioni diverse, dimostrando una conoscenza profonda del videogioco come forma d’arte. Il regista ha inoltre chiarito che la sua vicinanza a figure come Hideo Kojima non è solo professionale, ma nasce da una vera passione maturata negli anni. 🔗 Leggi su Game-experience.it