Scuole primarie ricevute dal sindaco | consegnato patentino per i piccoli cittadini

Questa mattina il sindaco ha consegnato i patentini alle scuole primarie della città. Si tratta di un semplice attestato simbolico, che vuole sottolineare l’ingresso dei bambini nel mondo delle istituzioni e della partecipazione civica. La cerimonia si è svolta nel municipio, con i piccoli studenti felici di ricevere il loro primo riconoscimento ufficiale.

Alle bambine e ai bambini in visita in Comune a Cortona un riconoscimento simbolico di cittadinanza attiva e consapevole Un patentino per i piccoli cittadini, un attestato simbolico che ne riconosce l’avvio di un percorso di conoscenza e partecipazione nei confronti delle istituzioni. Il tesserino è stato consegnato oggi, giovedì 5 febbraio, durante la visita delle bambine e dei bambini della scuola dell’infanzia di Pergo. Il gruppo, accompagnato dalle insegnanti, è stato ricevuto dal sindaco Luciano Meoni e dall’assessore all’istruzione, Silvia Spensierati. Dopo un breve tour all’interno del palazzo comunale, la comitiva studentesca ha visitato la sala del Consiglio comunale.🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

Approfondimenti su Scuola Primaria

Martedì 13 gennaio, oltre cento studenti delle classi quinte delle scuole primarie Gabelli, Misano Monte e Colombo hanno incontrato il sindaco Fabrizio Piccioni nella sala del consiglio comunale.

Ultime notizie su Scuola Primaria

