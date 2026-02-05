Scuole primarie ricevute dal sindaco | consegnato un patentino per i piccoli cittadini

Questa mattina il sindaco ha consegnato i primi patentini ai bambini delle scuole primarie. Si tratta di un simbolico attestato che segna l’inizio di un percorso di conoscenza e partecipazione. I piccoli cittadini hanno ricevuto il loro riconoscimento in una cerimonia semplice ma significativa, che mira a coinvolgere i giovani nel mondo delle istituzioni fin dalla tenera età.

Alle bambine e ai bambini in visita in Comune a Cortona un riconoscimento simbolico di cittadinanza attiva e consapevole Un patentino per i piccoli cittadini, un attestato simbolico che ne riconosce l’avvio di un percorso di conoscenza e partecipazione nei confronti delle istituzioni. Il tesserino è stato consegnato oggi, giovedì 5 febbraio, durante la visita delle bambine e dei bambini della scuola dell’infanzia di Pergo. Il gruppo, accompagnato dalle insegnanti, è stato ricevuto dal sindaco Luciano Meoni e dall’assessore all’istruzione, Silvia Spensierati. Dopo un breve tour all’interno del palazzo comunale, la comitiva studentesca ha visitato la sala del Consiglio comunale.🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

Approfondimenti su Scuole primarie

Martedì 13 gennaio, oltre cento studenti delle classi quinte delle scuole primarie Gabelli, Misano Monte e Colombo hanno incontrato il sindaco Fabrizio Piccioni nella sala del consiglio comunale.

A Canosa di Puglia, otto poliziotti sono stati riconosciuti con un encomio solenne dal sindaco per aver salvato delle persone da un incendio in una struttura ricettiva locale.

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

Ultime notizie su Scuole primarie

Argomenti discussi: Sospetta fuga di gas, evacuata la scuola primaria di Basiano.

Iscrizioni alle classi prime delle scuole Primarie e Secondaria di I grado A.S. 2026-2027 Ultimi giorni per provvedere! Il termine ultimo per le iscrizioni è il 14 Febbraio. facebook

Torna il concorso #ISS #MaestraNatura ideato per le #scuole primarie e secondarie, con il fine di dimostrare come il #cibo possa insegnare corretti stili di vita, stimolare il pensiero scientifico e promuovere la consapevolezza ambientale. tinyurl.com/yrz5 x.com