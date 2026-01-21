Il 22 gennaio 2026, molte scuole in Sicilia e nel Sud Italia resteranno chiuse a causa delle condizioni meteorologiche avverse causate dal ciclone Harry. Di seguito, l’elenco aggiornato dei comuni interessati. Si consiglia di consultare le comunicazioni ufficiali delle rispettive amministrazioni per eventuali variazioni o approfondimenti.

Emergenza maltempo in Sicilia e nel Sud Italia: diverse scuole resteranno chiuse giovedì 22 gennaio 2026 a causa delle forti piogge e dei venti intensi portati dal ciclone Harry. Le autorità locali hanno disposto la sospensione delle attività didattiche per garantire la sicurezza di studenti e personale, mentre l’elenco dei comuni interessati viene aggiornato ora per ora. Situazione particolarmente critica in Sicilia, con allerta elevata e danni diffusi lungo la costa. Maltempo in Sicilia e Sud Italia: situazione aggiornata. Il ciclone Harry continua a influenzare le condizioni meteorologiche nelle regioni meridionali, causando precipitazioni abbondanti, mareggiate e forti raffiche di vento. 🔗 Leggi su Urbanpost.it

© Urbanpost.it - Scuole chiuse per maltempo il 22 gennaio 2026: elenco aggiornato dei comuni interessati

Maltempo e ciclone Harry: scuole chiuse il 21 gennaio 2026, elenco aggiornato dei comuni interessatiIl maltempo causato dal ciclone Harry ha portato alla chiusura delle scuole in numerosi comuni italiani il 21 gennaio 2026.

Scuole chiuse per maltempo domani giovedì 22 gennaio: l’elenco dei comuni interessatiDomani, giovedì 22 gennaio 2026, molte scuole saranno chiuse in diversi comuni della Sicilia a causa delle avverse condizioni meteorologiche.

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Argomenti discussi: Emergenza Maltempo, domani scuole ancora chiuse e altri provvedimenti in una nuova ordinanza; Allerta meteo scuole chiuse lunedì 19 gennaio: rossa in gran parte della Sardegna, arancione in Sicilia e Calabria. Stop alle lezioni in diversi comuni; Maltempo, scuole chiuse al Sud il 20 gennaio per il ciclone Harry: ecco dove; Maltempo, allerta arancione nel palermitano: a Carini scuole chiuse.

Scuole chiuse per maltempo domani giovedì 22 gennaio: l’elenco dei comuni interessatiScuole chiuse domani, giovedì 22 gennaio, a Letojanni e a Santa Teresa di Riva, in provincia di Messina, dove una forte mareggiata ha letteralmente sventrato il Lungomare. Mentre in provincia di ... fanpage.it

Allerta meteo rossa, scuole chiuse per maltempo mercoledì 21 gennaio 2026: l'elenco dei comuniIl ciclone Harry non dà tregua al Sud Italia, da diversi giorni sotto la morsa del maltempo, tanto che in diverse zone è stata prorogata di 24 ore l’allerta meteo rossa. Domani, mercoledì 21 gennaio ... notizie.it

ULTIM’ORA Scuole chiuse per maltempo domani giovedì 22 gennaio - facebook.com facebook

Scuole chiuse per maltempo a Sinnai, Burcei, Maracalagonis e Sarrabus x.com