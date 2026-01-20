Scuole chiuse per il maltempo mercoledì 21 gennaio | i comuni interessati

Il maltempo causato dal ciclone Harry ha portato alla chiusura delle scuole in diverse località italiane mercoledì 21 gennaio. La perturbazione ha provocato forti venti e piogge, rendendo necessario adottare misure di sicurezza per studenti e cittadini. Di seguito l’elenco dei comuni interessati e le indicazioni operative per la giornata.

Il ciclone Harry sta attraversando l’Italia con una forza che sta mettendo sotto pressione territori e amministrazioni locali, portando con sé forti raffiche di vento, piogge e un generale peggioramento delle condizioni meteorologiche. Dalle regioni settentrionali fino al Sud, l’attenzione resta altissima per un fenomeno che si annuncia particolarmente insidioso, soprattutto per la sua capacità di colpire in modo improvviso e diffuso, rendendo necessari interventi preventivi per la sicurezza dei cittadini. >> “Non ci sono parole, ci saranno solo canzoni”. Musica in lutto: l’addio e il dolore di tutta la band Nelle ultime ore il maltempo ha iniziato a mostrare i suoi effetti più evidenti, con raffiche che in alcune zone hanno già raggiunto intensità rilevanti e che nelle prossime ore potrebbero aumentare ulteriormente.🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

Scuole chiuse per maltempo domani mercoledì 21 gennaio: l’elenco dei comuni interessatiDomani, mercoledì 21 gennaio 2026, alcune scuole in Calabria e Sicilia resteranno chiuse a causa delle allerte meteo rosse per maltempo.

Scuole chiuse per maltempo e neve domani mercoledì 7 gennaio: l’elenco dei comuni interessatiPer mercoledì 7 gennaio sono previste chiusure scolastiche in diversi comuni italiani a causa di maltempo e neve.

