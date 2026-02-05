Scuola aperta Ial Fvg porte aperte in quattro sedi

Questa mattina, le sedi di Ial Fvg aprono le porte a studenti e famiglie. L’obiettivo è mostrare l’offerta formativa disponibile in diverse parti della regione. Le scuole resteranno aperte per tutta la giornata, permettendo a chiunque di visitarle, fare domande e scoprire i corsi che si possono seguire. È un’occasione per capire meglio come funziona l’istituto e quali opportunità può offrire ai giovani.

L'appuntamento è per sabato 7 febbraio, con orario 9–13 e 14–17, nelle sedi.

