Laboratori e incontri con i docenti | torna la scuola aperta allo Ial Fvg

Il 13 dicembre, lo Ial Fvg rinnova l’appuntamento con la giornata di Scuola Aperta, offrendo a studenti e famiglie l’opportunità di scoprire laboratori, incontrare docenti e orientatori, e approfondire i percorsi formativi. Dalle 9 alle 13 e dalle 14 alle 17, sarà possibile esplorare le proposte che combinano competenze professionali e solide basi tecniche, favorendo un orientamento consapevole.

Ial Fvg accoglie studenti e famiglie il 13 dicembre (ore 9–13 e 14–17) con una nuova giornata di Scuola Aperta, occasione per conoscere da vicino laboratori, docenti e orientatori e per esplorare i percorsi formativi che uniscono competenze professionali e solide basi tecniche.

