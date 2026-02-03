Scuola aperta Ial Fvg nuovo percorso per tecnico dei processi chimici e ambientali

Il febbraio dell’IAL FVG porta le porte aperte in tutta la regione. Le scuole invitano studenti e famiglie a visitare le sedi, per scoprire i nuovi corsi di tecnico dei processi chimici e ambientali. Le giornate di apertura sono un’occasione per vedere da vicino l’offerta formativa e fare domande direttamente agli insegnanti.

Nel mese di febbraio IAL FVG apre le porte delle proprie sedi regionali con una serie di appuntamenti di Scuola Aperta, rivolti a studenti e famiglie interessati a conoscere da vicino l'offerta formativa proposta nei diversi territori. A Trieste, nella sede di via Pondares 5, l'incontro è in.

