Scuola aperta Ial Fvg nuovo percorso per tecnico dei processi chimici e ambientali

Da triesteprima.it 3 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il febbraio dell’IAL FVG porta le porte aperte in tutta la regione. Le scuole invitano studenti e famiglie a visitare le sedi, per scoprire i nuovi corsi di tecnico dei processi chimici e ambientali. Le giornate di apertura sono un’occasione per vedere da vicino l’offerta formativa e fare domande direttamente agli insegnanti.

Nel mese di febbraio IAL FVG apre le porte delle proprie sedi regionali con una serie di appuntamenti di Scuola Aperta, rivolti a studenti e famiglie interessati a conoscere da vicino l’offerta formativa proposta nei diversi territori. A Trieste, nella sede di via Pondares 5, l'incontro è in.🔗 Leggi su Triesteprima.itImmagine generica

Approfondimenti su Ial Fvg

Scuola aperta allo Ial, a Trieste parte il corso per tecnico dei processi chimici e ambientali

La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online.

Ultime notizie su Ial Fvg

Argomenti discussi: IAL FVG, SCUOLA APERTA AD AVIANO: FORMAZIONE D’ECCELLENZA PER LA RISTORAZIONE E IL TURISMO; Il 31 gennaio porte aperta alla scuola alberghiera Ial di Aviano.

scuola aperta ial fvgScuola aperta Ial Fvg, nuovo percorso per addetto ai servizi di accoglienza e promozione turisticaNel mese di febbraio IAL FVG apre le porte delle proprie sedi regionali con una serie di appuntamenti di Scuola Aperta, rivolti a studenti e famiglie interessati a conoscere da vicino l’offerta ... triesteprima.it

scuola aperta ial fvgIal di Aviano: sabato di Scuola Aperta a studenti e famiglieScuola Aperta allo Ial Fvg di Aviano il 31 gennaio: laboratori, orientamento e l’eccellenza premiata al Sigep Giovani. nordest24.it

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.