La Juventus vede una possibilità di risalire in classifica e tornare a lottare per lo scudetto. Durante un evento al Teatro Alcione di Milano, i bianconeri hanno annunciato una nuova collaborazione con Haier, puntando anche a rinnovare il proprio approccio con tecnologie innovative. Sul campo, Yildiz sa di dover dimostrare di essere l’unico vero punto di riferimento per la squadra, mentre i tifosi sperano in una ripresa concreta.

In un’occasione esclusiva al Teatro Alcione di Milano, la Serie A ha presentato una partnership tecnologica con Haier, introducendo una novità che punta a rivoluzionare l’esperienza dei tifosi: la Haier-Cam, una micro-telecamera montata sulle divise arbitri che offre una visuale ravvicinata dell’azione di gioco. La serata ha visto la partecipazione di figure di primo piano del mondo del calcio, impegnate a discutere di innovazione, dinamiche della competizione e prospettive future, con un tono professionale e aperto ai cambiamenti che sta vivendo il calcio moderno. Haier-cam rappresenta la componente tecnologica dell’evento, mirata a offrire una prospettiva soggettiva delle decisioni arbitrali e dei momenti di tensione in campo. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

© Mondosport24.com - Scudetto, la Juve può tornare in corsa: Yildiz deve puntare a essere unico

Approfondimenti su Juventus Torino

Del Piero si sbilancia sulla corsa scudetto e mette in guardia Yildiz.

Alex Del Piero torna a parlare della Juventus e non ha dubbi: i bianconeri devono continuare a credere nello scudetto finché le chance matematiche ci sono.

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

Ultime notizie su Juventus Torino

Argomenti discussi: Inter, è lo scatto scudetto. Juve, non sei ancora grande ma se segui Spalletti...; Intervista esclusiva a Jeda: Si fa dura per lo scudetto, ma il Napoli non può arrendersi. Tutta un'altra Juve con Spalletti. A Milan e Roma non si può chiedere di più. Lecce? Se non si realizzano goal…; Svolta Juve, in estate acquisti da Scudetto: tutti i nomi per il grande salto; Inter in fuga, il derby con il Milan diventa lo snodo scudetto. Napoli-Roma-Juve: l’analisi sulla lotta….

Del Piero: «Inter o Milan per lo scudetto? Così la Juve può tornare in corsa. Yildiz pensi ad essere unico». Le parole di PintuircchioDel Piero: «Inter o Milan per lo scudetto? Così la Juve può tornare in corsa. Yildiz pensi ad essere unico». Le parole di Pintuircchio In occasione di un evento esclusivo al Teatro Alcione di Milano, ... calcionews24.com

Del Piero ci crede, Tuttosport oggi in prima pagina: Juve e Lucio da scudettoJuve e Lucio da scudetto: parole di Alessandro Del Piero, riprese oggi in prima pagina da Tuttosport. L'ex numero 10 benedice i bianconeri. tuttomercatoweb.com

Milan, show da scudetto Yildiz 2030. Juve, è l’ora! “Franzoni ci ha dato la sveglia” La prima pagina del 4 febbraio #Tuttosport facebook

Milan, show da scudetto Yildiz 2030. Juve, è l’ora! “Franzoni ci ha dato la sveglia” La prima pagina del 4 febbraio #Tuttosport x.com