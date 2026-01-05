Scrutini l’anno scolastico va suddiviso in più periodi Parere Ufficio Scolastico Emilia Romagna

L'Ufficio Scolastico dell'Emilia Romagna ha pubblicato un documento di approfondimento riguardante gli scrutini e la suddivisione dell’anno scolastico in più periodi. La proposta si inserisce nel quadro della normativa vigente e si propone di chiarire aspetti relativi alla valutazione e al comportamento degli studenti, in attuazione della Legge 1 ottobre 2024, n. [numero].

L'ufficio Scolastico dell'Emilia Romagna ha proposto un approfondimento normativo in materia di valutazione e comportamento degli studenti in attuazione della Legge 1 ottobre 2024, n. 150.

