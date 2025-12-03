Educazione sessuo-affettiva nelle scuole | Non un obbligo ma un impegno per la prevenzione

OSTUNI - Prevenire la violenza di genere e formare le nuove generazioni sull'educazione sessuo-affettiva. E’ questo l’obiettivo della mozione approvata all'unanimità dal Consiglio comunale di Ostuni, che prevede percorsi formativi mirati all’interno degli istituti scolastici. L’emendamento. 🔗 Leggi su Brindisireport.it © Brindisireport.it - Educazione sessuo-affettiva nelle scuole: "Non un obbligo, ma un impegno per la prevenzione"

News recenti che potrebbero piacerti

La Camera, con 151 voti a favore e 113 contrari, ha approvato il disegno di legge Valditara sull’educazione sessuo-affettiva a scuola e sul consenso informato. Alle medie e alle superiori - questo il cuore del ddl - si richiede per l’ok dei genitori dei minorenni. I Vai su Facebook

#Camera Approvato il Ddl Valditara. Il provvedimento riguarda l'educazione sessuo-affettiva e il consenso informato a scuola. Alle medie e alle superiori si richiede per l'educazione sessuale il consenso dei genitori dei minorenni Vai su X

Educazione sessuo-affettiva a scuola solo se i genitori sono d’accordo, la Camera approva il ddl Valditara - La Camera approva il ddl Valditara: per l'educazione sessuo- ilfattoquotidiano.it scrive

Educazione affettiva, via libera alla Camera al ddl Valditara. Flc-Cgil: lede l’autonomia della scuola. Protesta delle opposizioni a Montecitorio - Consenso informato preventivo, in forma scritta, dei genitori o degli studenti, se maggiorenni, acquisito previa messa a disposizione, per opportuna ... Secondo ildiariodellavoro.it

Educazione sessuo-affettiva a scuola col consenso dei genitori: ok della Camera al ddl Valditara - L'Aula della Camera ha approvato in prima lettura il ddl Valditara con 151 voti a favore e 113 contrari e 1 astenuto. Riporta msn.com

Educazione sessuale a scuola, passa il ddl Valditara: servirà il consenso scritto dei genitori - Approvato il decreto Valditara sull’educazione sessuale a scuola: nuove regole su consenso informato, limiti agli esperti esterni e polemiche politiche. Lo riporta tag24.it

Ddl Valditara, Schlein: voto destra grave, cultura stupro già a scuola - Con il ddl Valditara la destra compie un "passo indietro clamoroso" perché "impedisce l'educazione sessuale- Lo riporta libero.it

Educazione sessuo-affettiva nelle scuole. Forza Italia: "Sospendere subito sperimentazione" - Il segretario degli azzurri Mario Mascia ha criticato il progetto avviato dalla giunta Salis e ha chiesto l’intervento del garante dell’infanzia ... Come scrive genovatoday.it