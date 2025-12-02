Educazione sessuo-affettiva nelle scuole Forza Italia | Sospendere subito sperimentazione

Da gennaio oltre trecento bambini e bambine tra i tre e i sei anni, iscritti a quattro asili comunali, parteciperanno per un’ora alla settimana a un percorso di educazione sessuale e affettiva. La sperimentazione, promossa dalla giunta di centrosinistra guidata da Silvia Salis, viene motivata. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

L'#Umbria segue l'esempio di Genova e apre nelle scuole ai percorsi di educazione sessuo-affettiva per prevenire la #violenza di genere. La decisione regionale arriva mentre il dibattito politico si concentra sulle modifiche al disegno di legge del ministro Val

La "lista degli stupri" scoperta su un muro del Liceo Giulio Cesare di Roma è indegna, vergognosa e riprovevole. Fa riflettere su come il dibattito di questi giorni sull'educazione sessuo-affettiva nelle scuole sia surreale, tra consenso informato, finto moralismo

Educazione sessuo-affettiva: firmato un patto educativo tra scienza, inclusione e diritti - affettiva con l'iniziativa promossa dall'Ordine degli Psicologi del Lazio. Da informazionescuola.it

Educazione sessuo-affettiva nelle scuole. Forza Italia: "Sospendere subito sperimentazione" - Il segretario degli azzurri Mario Mascia ha criticato il progetto avviato dalla giunta Salis e ha chiesto l'intervento del garante dell'infanzia

Il ddl Valditara sull'educazione sessuo-affettiva torna alla Camera dopo la bagarre: respinta la richiesta di rinvio in commissione avanzata dalle opposizioni - affettiva nelle scuole è tornato all'esame dell'Aula della Camera dopo essere stato bloccato il 12 novembre.

Educazione sessuo affettiva nelle scuole dell'infanzia, insorge Forza Italia: "Fermatela, intervenga il garante" - Da gennaio oltre trecento bambini e bambine di Genova dai tre ai sei anni che frequentano quattro asili comunali sperimenteranno per un'ora alla settimana l'educazione sessuale e affettiva.

SCUOLA, MANZI (PD): URGENTE INVESTIRE NELL'EDUCAZIONE SESSUO-AFFETTIVA - La maggioranza ha rifiutato la richiesta di rinviare il provvedimento sul consenso informato in commissione, nonostante i fatti recenti, in particolare quanto avvenuto al liceo Giulio Ce

Dopo Genova, anche l'Umbria apre all'educazione sessuo-affettiva a scuola per prevenire la violenza - La Regione Umbria come Genova: anche qui l'educazione sessuo-