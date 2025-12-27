Comitato Lunata | Interventi urgenti sulla Pesciatina

Il comitato Per Lunata e i suoi abitanti sostiene che il Comune dovrebbe intervenire anche sulla Pesciatina, oltre che in via Paolinelli a Marlia. "Il Comune di Capannori ha deciso di riqualificare via Paolinelli a Marlia – spiegano dal Comitato – con un intervento di due milioni di euro. E’ bene per la collettività, da apprezzare senza dubbio, ma onestamente via Paolinelli è una strada decorosa, semmai un intervento sarebbe necessario sull’asfalto, dove si trovano tratti piuttosto sconnessi. L’amministrazione – prosegue la nota - ha deciso di rendere pedonale l’area davanti al mercato, attualmente adibita a parcheggio, dove si trova anche il fontanello dell’acqua e realizzare un nuovo parcheggio (ad est) dalla parte opposta della via. 🔗 Leggi su Lanazione.it

