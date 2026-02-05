Scossa sismica all’alba a Vibonese | tre persone ferite nell’epicentro della zona

All’alba di questa mattina, alle 4.15, una forte scossa di terremoto ha scosso il Vibonese. L’epicentro si trovava lungo il litorale tirrenico, e subito sono stati registrati tre feriti tra la gente. Le case sono state scosse violentemente, portando paura e danni nelle zone colpite. Sul posto sono arrivati i soccorritori per assistere i feriti e verificare eventuali crolli. La popolazione si è svegliata nel caos, cercando riparo e cercando di capire cosa fosse successo.

**Scossa di terremoto all'alba nel Vibonese: tre persone ferite nell'epicentro della zona** Alle 4.15 di questa mattina, mentre il paese era ancora nel silenzio della notte, un'onda di terremoto ha colpito il litorale tirrenico del Sud Italia, in provincia di Vibo Valentia. La scossa, di magnitudo 2.6, ha avuto il suo epicentro proprio nel territorio del Vibonese, in località Tropea, con una profondità di oltre 150 chilometri. Nonostante la distanza e l'ampiezza del terremoto, l'evento è stato abbastanza intenso per causare tre feriti lievi, tutti a causa dell'esplosione improvvisa e delle cadute provocate dal movimento del suolo.

