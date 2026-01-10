Scossa sismica nel Mar Ionio | epicentro in mare tra Calabria e Sicilia

Una scossa di terremoto di magnitudo 5.1 è stata rilevata all’alba del 10 gennaio nel Mar Ionio, tra Calabria e Sicilia. L’epicentro si trova in mare, al largo della costa sud-orientale calabrese. L’evento sismico è stato avvertito in diverse zone della regione, senza al momento segnalazioni di danni rilevanti. Le autorità monitorano la situazione e invitano alla prudenza.

Una scossa di terremoto di magnitudo 5.1 è stata registrata all’alba del 10 gennaio, alle 5:53, nel tratto di Mar Ionio antistante la costa sud-orientale della Calabria. Secondo quanto rilevato dai sismografi dell’INGV, l’epicentro si trova a circa 26 chilometri da Brancaleone, in provincia di Reggio Calabria, con ipocentro a una profondità di 65 chilometri. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it Leggi anche: Terremoto all’alba tra Calabria e Sicilia: forte scossa di magnitudo 5.1 nel Mar Ionio, svegliate migliaia di persone Leggi anche: Scossa sismica nel Parmense, epicentro a Borgo Val di Taro La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online. Scossa sismica nel Mar Ionio: epicentro in mare, tra Calabria e Sicilia; Terremoto nel Mar Ionio, forte scossa avvertita anche a Messina e in provincia oltre che in Calabria; Terremoto nel Mar Jonio: trema tutto il sud Italia. Sisma avvertito chiaramente anche nella Sibaritide; Terremoto magnitudo 5.1 nel mar Jonio, notte di paura in Calabria e Sicilia. Scossa avvertita da Taranto a Malta: cosa succede alla placca jonica. Forte e lunga scossa di terremoto 5.0 nell'area dello Stretto di Messina. Epicentro in Calabria - 0 è stata registrata alle 05:53 nel Mar Ionio, con epicentro in mare e a circa 17 chilometri da Brancaleone ... messina.gazzettadelsud.it

Forte Scossa di TERREMOTO Magnitudo 5.1 sulla Costa Calabra, trema tutto il Sud. Dati in tempo reale. - 1 si è verificata alle ore 05:53:11 del 10 gennaio 2026 con epicentro localizzato nel Mar Ionio, poco a largo della Costa Calabra sud- inmeteo.net

Paura nella notte: forte e lunga scossa di terremoto 5.1 tra Sicilia e Calabria - 53 nel Mar Ionio, con epicentro in mare a 65 km di profondità ed a circa 17 chilometri da Brancaleone (Reggio Calabria). sikilynews.it

L’evento rientra nella normale attività sismica che interessa l’area adriatica, da sempre monitorata dagli esperti Leggi l'articolo su StatoQuotidiano.it https://www.statoquotidiano.it/09/01/2026/terremoto-in-puglia-scossa-di-magnitudo-3-2-avvertita-nel-foggian - facebook.com facebook

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.