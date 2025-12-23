Terremoto nell’Avellinese scossa di magnitudo 2.0 all’alba | epicentro vicino a Cairano

Nella mattinata di martedì 23 dicembre, una scossa di terremoto di magnitudo 2.0 è stata registrata nell’Avellinese, con epicentro vicino a Cairano. L’evento sismico si è verificato nelle prime ore e non si sono segnalati danni o feriti. La regione rimane sotto monitoraggio dalle autorità per eventuali sviluppi o repliche.

Una scossa di terremoto ha svegliato l' Avellinese nelle prime ore di oggi, martedì 23 dicembre. Il sisma, di magnitudo 2.0, è stato registrato alle 5,28 del mattino dai sismografi dell' Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, che hanno localizzato l' epicentro a circa 3 chilometri da Cairano, piccolo centro in provincia di Avellino. La scossa è stata avvertita in maniera lieve dalla popolazione, soprattutto nei comuni più vicini all'area epicentrale. Secondo le prime rilevazioni, il terremoto si è verificato a una profondità di circa 18 chilometri, un dato che spiega la limitata percezione del movimento tellurico.

