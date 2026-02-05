Scossa 5.1 poco fa | avvertita dalla popolazione

Una scossa di terremoto di magnitudo 5.1 ha svegliato questa notte molte persone nelle Filippine. L’evento si è verificato alle 01:00 locali, con epicentro vicino a San Benito. La popolazione si è riversata per strada, spaventata dal rumore e dai tremori. Nessuna notizia di danni gravi finora.

Una scossa di terremoto di magnitudo stimata attorno a 5.1 è stata registrata alle ore 01:00 locali (19:15 in Italia) con epicentro nei pressi di San Benito, nelle Filippine. La profondità stimata è di circa 155 chilometri, un valore che colloca l'evento tra i sismi profondi. A queste profondità, l'energia si disperde in parte prima di raggiungere la superficie, riducendo generalmente il potenziale distruttivo rispetto ai terremoti più superficiali. Tuttavia, scosse di questo tipo possono essere avvertite su aree molto ampie. I dati relativi ai terremoti vengono costantemente aggiornati da centri di monitoraggio internazionali, tra cui il sistema di allerta globale per disastri coordinato dal Commissione Europea attraverso il servizio GDACS.

