A Milano, in Piazza Città di Lombardia, si trova il treno di cioccolato più lungo al mondo, lungo 55,27 metri e con un peso di 23 quintali. Questo straordinario manufatto ha ottenuto il riconoscimento nel Guinness World Records, dimostrando l’abilità e la creatività nel lavoro artigianale del cioccolato. Una presenza unica nel suo genere, simbolo di innovazione e passione nel territorio milanese.

È entrato nel Guinness World Records, con i suoi 55,27 metri e suoi 23 quintali di peso. È il treno di cioccolato più lungo del mondo e si trova a Milano in Piazza Città di Lombardia. Il progetto è stato ideato da maestri pasticceri italiani e maltesi affiancati dai giovani studenti delle scuole e dei centri di formazione professionale. Sarà esposto in Piazza Città di Lombardia il 26 e il 27 gennaio. L’evento, inserito nelle iniziative delle ‘Olimpiadi per la Cultura’, ha una forte impronta solidale. Infatti, durante i Giochi, saranno vendute speciali tavolette di cioccolato dedicate al ‘Winter Games Express’ e parte del ricavato sarà devoluto all’Associazione Cure Palliative ODV-ETS di Bergamo e allo St. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Milano, il treno di cioccolato di 55 metri: è il più lungo del mondo

A Milano si avvicina un evento originale in vista delle Olimpiadi Invernali Milano-Cortina 2026: il tentativo di stabilire un record Guinness con il treno di cioccolato più lungo del mondo.

