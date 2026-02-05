Fisco nel 2025 scovati 200 mila evasori totali | In arrivo 2,4 milioni di lettere compliance

Nel 2025 l’Agenzia delle Entrate prevede di scoprire 200 mila evasori totali. Nel frattempo, invierà 2,4 milioni di lettere di compliance ai contribuenti, considerate spesso come promemoria. L’obiettivo è spingere più persone a regolarizzare la propria posizione fiscale.

«Quest’anno invieremo 2,4 milioni di lettere di compliance, che nella maggior parte dei casi possono essere considerate semplici promemoria per i contribuenti». Lo ha dichiarato il direttore dell’Agenzia delle Entrate, Vincenzo Carbone, intervenendo a Telefisco del Sole 24 Ore. Carbone ha inoltre chiarito che «non esiste alcun automatismo nei controlli, né viene utilizzata l’AI generativa», spiegando che lo scorso anno sono state analizzate milioni di posizioni, ma solo una parte si è poi tradotta in attività di verifica. «Nel 2025 abbiamo individuato oltre 200mila evasori totali: tra il 57 e il 60 per cento non aveva presentato la dichiarazione dei redditi, mentre circa il 43% (86 mila) era completamente sconosciuto al fisco», ha concluso.🔗 Leggi su Open.online

A seguito delle recenti agevolazioni edilizie, il fisco avvia controlli sui soggetti beneficiari.

