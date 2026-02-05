Scoperta banca abusiva | truffati più di 500 clienti vittime anche a Palermo

Una banca parallela e completamente abusiva ha truffato più di 500 persone in tutta Italia. Gli investigatori hanno scoperto un giro di denaro che supera i 4 milioni di euro. Tra le vittime ci sono persone di ogni età, dai 20 agli 85 anni, e anche a Palermo sono stati coinvolti alcuni clienti. La polizia ha sgominato questa rete illegale, che operava senza alcuna autorizzazione e con metodi fraudolenti. Ora si aspetta che le autorità approfondiscano le responsabilità e recuperino il denaro sottratto.

Un istituto bancario parallelo, del tutto abusivo, capace di movimentare oltre 4 milioni di euro e di truffare più di 500 "clienti" - di età compresa tra i 20 e gli 85 anni - in tutta Italia. È la scoperta fatta dai finanzieri del Comando provinciale di Ancona che, nell'ambito dell'operazione.

