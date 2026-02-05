Golden free scoperta banca abusiva diffusa anche a Napoli | più di 500 le vittime

I militari di Ancona hanno smantellato una banca abusiva che operava anche a Napoli. Sono più di 500 le vittime di questa truffa, che ha movimentato oltre 4 milioni di euro. Gli investigatori hanno scoperto un’organizzazione criminale che gestiva un falso istituto bancario parallelo, basato su uno schema Ponzi. La rete si estendeva su diverse città, coinvolgendo persone che avevano investito i loro risparmi senza rendersi conto di essere cadute in una truffa. La polizia ha sequestrato denaro e documenti, e ora cerca di

I militari del Comando Provinciale di Ancona hanno contestato l'esistenza di un presunto sodalizio criminale volto alla costituzione di un abusivo istituto bancario parallelo basato su uno schema Ponzi, capace di movimentare oltre 4 milioni di euro e di coinvolgere più di 500 persone sull'intero territorio nazionale. Nell'ambito dell'operazione 'Golden Tree', sono state eseguite misure cautelari personali, sequestri di conti correnti e l'oscuramento della piattaforma online utilizzata per le attività illecite. Secondo quanto ricostruito dai militari del Comando Provinciale di Ancona, coordinati dalla Procura della Repubblica dorica, il sodalizio criminale avrebbe dato vita a un istituto bancario parallelo e privo di autorizzazioni, con ramificazioni anche in Polonia e Bulgaria, in grado di offrire servizi tipici del settore finanziario: apertura di conti correnti esteri, concessione di prestiti e proposte di investimento.

