Napoli Golden Free | banca abusiva con oltre 500 vittime nel sud Italia

A Napoli, la polizia ha smantellato una banca abusiva che ha truffato più di 500 persone nel sud Italia. Gli investigatori hanno scoperto un sistema di investimenti fasulli, che funzionava come un schema Ponzi, coinvolgendo persone di tutte le età, dai 20 ai 85 anni. Finora, sono stati sequestrati oltre 4 milioni di euro.

**Napoli, l'operazione "Golden Tree" ha scoperto una banca abusiva con oltre 500 vittime. Un sistema di investimento falso, basato su un modello Ponzi, ha coinvolto persone di tutte le fasce d'età, da 20 a 85 anni, e ha movimentato oltre 4 milioni di euro. L'operazione, condotta con metodi simili a quelli usati nei cosiddetti "sodalizi" finanziari, ha visto l'intervento del Comando Provinciale di Ancona, con un'indagine condotta insieme alla Procura della di Doriga.** La scoperta è arrivata a causa di un rapporto di fiducia costruito con i clienti, molti dei quali avevano investito i propri risparmi, le pensioni o addirittura i soldi ottenuti tramite prestiti.

