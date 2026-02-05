Scoperta ad Ancona una banca abusiva | oltre 4 milioni di euro movimentati e 500 vittime in tutta Italia Cosa c' è dietro l' operazione Golden Tree ?VIDEO

La Guardia di Finanza di Ancona ha sgominato una banca abusiva che ha coinvolto oltre 500 vittime in tutta Italia. La truffa ha movimentato più di 4 milioni di euro. Gli investigatori hanno smascherato una rete illegale che operava senza licenza, catturando i responsabili e sequestrando i soldi. La vicenda rischia di essere solo la punta dell’iceberg di un fenomeno che si sta diffondendo nel paese.

ANCONA - Golden Tree, ne sentiremo parlare a lungo. Oltre cinquecento le persone truffate. I militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Ancona hanno messo fine a un'imponente struttura finanziaria illecita che operava come un istituto bancario parallelo. L'indagine, denominata 'Golden Tree' e coordinata dalla Procura della Repubblica di Ancona ha portato alla luce un sodalizio criminale capace di movimentare oltre quattro milioni di euro, coinvolgendo più di 500 risparmiatori su tutto il territorio nazionale. L'organizzazione operava senza alcuna autorizzazione, presentandosi sotto le spoglie di una "community" dedicata al benessere dei propri membri.

