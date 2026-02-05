La Guardia di Finanza di Ancona ha scoperto una banca abusiva che ha movimentato oltre 4 milioni di euro. Finora sono circa 500 le persone coinvolte in tutta Italia. I militari hanno smantellato l’operazione Golden Tree, smascherando un giro di truffe che ha colpito molte vittime. La scoperta apre un’indagine che potrebbe allargarsi ad altri soggetti coinvolti.

ANCONA - Golden Tree, ne sentiremo parlare a lungo. Oltre cinquecento le persone truffate. I militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Ancona hanno messo fine a un'imponente struttura finanziaria illecita che operava come un istituto bancario parallelo. L'indagine, denominata 'Golden Tree' e coordinata dalla Procura della Repubblica di Ancona ha portato alla luce un sodalizio criminale capace di movimentare oltre quattro milioni di euro, coinvolgendo più di 500 risparmiatori su tutto il territorio nazionale. L'organizzazione operava senza alcuna autorizzazione, presentandosi sotto le spoglie di una "community" dedicata al benessere dei propri membri. 🔗 Leggi su Corriereadriatico.it

© Corriereadriatico.it - Scoperta ad Ancona una banca abusiva: oltre 4 milioni euro movimentati e 500 vittime in tutta Italia. Cosa c'è dietro l'operazione Golden Tree VIDEO

