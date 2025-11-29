Macchina si schianta e finisce infilzata nel guardrail | orrore al momento dei soccorsi

La tranquillità di una strada provinciale nel Lodigiano è stata interrotta da un grave incidente stradale nella notte tra venerdì 28 e sabato 29 novembre. Pochi veicoli in transito, il silenzio rotto solo dal passaggio sporadico di qualche auto, e l’area di un distributore di carburante già chiuso a fare da sfondo a una scena drammatica. Secondo le prime ricostruzioni, un’auto guidata da un 27enne ha terminato la propria corsa impattando violentemente contro il guardrail all’ingresso dell’area di servizio, rimanendo letteralmente infilzata dalla barriera metallica. L’incidente si sarebbe verificato intorno all’ 1:00 di notte, come confermato dall’ Agenzia Regionale Emergenza Urgenza (Areu). 🔗 Leggi su Tvzap.it

