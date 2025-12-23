Schianto atroce orrore sull’asfalto in Italia | il dramma al momento dei soccorsi

Nella serata di martedì 23 dicembre, si è verificato un grave incidente sulla superstrada Malpensa, tra Lonate Pozzolo e Vanzaghello. L’incidente ha coinvolto più veicoli, causando un grave schianto e un intervento immediato dei soccorsi. La dinamica e le cause sono ancora in fase di accertamento, mentre si attendono aggiornamenti sulle condizioni delle persone coinvolte.

Un tragico incidente stradale si è verificato nella serata di martedì 23 dicembre, poco dopo le 18.30, sulla superstrada della Malpensa, nel tratto compreso tra Lonate Pozzolo e Vanzaghello. Per cause ancora in corso di accertamento, due auto si sono scontrate violentemente e nell'impatto ha perso la vita una donna di 54 anni. Sul posto è intervenuta un' ambulanza della Croce Rossa Italiana di Gallarate, ma per la donna non c'è stato nulla da fare: i sanitari hanno potuto solo constatare il decesso. Sono arrivati anche i vigili del fuoco del distaccamento di Somma Lombardo, che hanno messo in sicurezza l'area e collaborato con il personale sanitario durante le operazioni di soccorso.

