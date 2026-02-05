Questa notte, lungo l’autostrada A1 a Bagno a Ripoli, si è verificato uno scontro tra due mezzi pesanti. Un conducente è morto dopo essere rimasto incastrato tra le lamiere. I vigili del fuoco sono intervenuti sul posto per estrarlo, ma purtroppo non c’era più niente da fare. La carreggiata è stata chiusa per diverse ore, creando disagi e code. La polizia sta indagando sulle cause dell’incidente.

Bagno a Ripoli (Firenze), 5 febbraio 2026 – Dopo l’incendio che ha comportato la chiusura di un tratto dell’A1 per diverse ore, un’altra tragedia si è verificata nella notte lungo l’Autosole. Erano circa le 1,30 di oggi, giovedì 5 febbraio, quando uno scontro tra tre mezzi pesanti in direzione Sud ha causato la morte di un uomo di 65 anni. L’incidente a Bagno a Ripoli. E’ successo all’altezza del Comune di Bagno a Ripoli. I tre mezzi pesanti viaggiavano verso Roma, quando per cause ancora da accertare si sarebbero tamponati. Sul posto è stata inviata una squadra dei vigili del fuoco di Firenze, arrivati con un polisoccorso e l’autogru. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Scontro tra mezzi pesanti in autostrada, morto uno dei conducenti rimasto incastrato tra le lamiere

