Scontro tra due auto un ferito incastrato tra le lamiere
Un incidente stradale si è verificato a Perugia il 23 dicembre 2025, coinvolgendo due veicoli. In seguito allo scontro, un uomo è rimasto ferito ed è rimasto incastrato tra le lamiere della propria auto. Sul posto sono intervenuti i soccorsi per le operazioni di estrazione e messa in sicurezza.
Perugia, 23 dicembre 2025 – Un uomo è rimasto ferito e incastrato tra le lamiere della sua vettura in un incidente stradale. L’incidente, avvenuto nella serata dl lunedì 22 dicembre sul raccordo autostradale Perugia-A1 in direzione Perugia, ha coinvolto due auto. I vigili del fuoco sono intervenuti per liberare l’automobilista incastrato, per poi affidarlo alle cure dei sanitari intervenuti a soccorre l’uomo. Sul posto, Anas e Polizia stradale. 🔗 Leggi su Lanazione.it
