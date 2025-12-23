Scontro tra due auto un ferito incastrato tra le lamiere

Un incidente stradale si è verificato a Perugia il 23 dicembre 2025, coinvolgendo due veicoli. In seguito allo scontro, un uomo è rimasto ferito ed è rimasto incastrato tra le lamiere della propria auto. Sul posto sono intervenuti i soccorsi per le operazioni di estrazione e messa in sicurezza.

Scontro tra due auto a Monte San Giacomo, ferito un uomo - Per cause da accertare si sono scontrate una Fiat Panda e una Fiat Punto e nell’impatto è ... ondanews.it

Frontale tra due auto: ci sono feriti, viabilità modificata - Lo scontro nella notte a Sampierdarena: sul posto ambulanze e polizia locale, tre persone trasportate in ospedale ... genovatoday.it

INCIDENTE IN CENTRO | Paura a Mirto-Crosia per uno scontro auto-moto sulla Statale 106: nessun ferito grave, traffico bloccato per minuti - facebook.com facebook

Scontro tra un'auto e un bus nella notte a Ostia, muore una 27enne. Grave un'altra ragazza che era nella stessa macchina #ANSA x.com

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.