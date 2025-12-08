Roberta Martucci scomparsa nel Salento nel 1999 | spunta una nuova testimone Quei giorni sentii un cattivo odore
Una nuova testimone emerge nel caso di Roberta Martucci, scomparsa nel Salento nel 1999 all'età di 28 anni. La famiglia della giovane spera in una svolta, ricordando un cattivo odore avvertito nei giorni della scomparsa. La vicenda, ancora irrisolta da oltre vent’anni, torna di attualità con questa testimonianza che potrebbe riaccendere le indagini.
La famiglia di Roberta Martucci, la ragazza scomparsa nel nulla quando aveva 28 anni, il 20 agosto del 1999, a Torre San Giovanni, in Salento, spera che il caso possa essere riaperto dopo che un. 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it
