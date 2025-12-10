Serve un vero piano industriale per le telecomunicazioni italiane
Maurizio Sedita, Chief Commercial Officer di Wind Tre, sottolinea l’importanza di un piano industriale concreto per le telecomunicazioni italiane. Con l’obiettivo di sostenere lo sviluppo digitale, evidenzia come l’Italia non possa permettersi rallentamenti in un settore chiave per l’innovazione e la crescita economica.
Maurizio Sedita, Chief Commercial Officer di Wind Tre: «Il Paese non può rischiare di rallentare lo sviluppo digitale. La nostra industria è energivora e strategica: merita attenzione e un quadro regolatorio che favorisca gli investimenti». «L’Italia merita un vero piano industriale per le telecomunicazioni: lo sviluppo digitale non può essere interrotto o rallentato». A dirlo alla Verità è Maurizio Sedita, Chief Commercial Officer di Wind Tre. «Il settore delle tlc - prosegue – è diventato un’infrastruttura critica per la competitività del Paese, ma allo stesso tempo rimane tra i meno compresi e tutelati. 🔗 Leggi su Laverita.info
Sensi e i riformisti del Pd: “Il partito sia plurale. Serve un vero percorso unitario”
Vitamina D, tra scienza e mito: cosa c’è di vero e quando serve davvero
Nuove Indicazioni Nazionali, il Consiglio di Stato sospende il parere. D’Aprile (Uil Scuola Rua): “Confermate le nostre perplessità. Serve un confronto vero con le scuole”
Pochissimi giorni a Natale! Abbiamo creato un vero e proprio `: con tutto quello che serve per chiudere pranzi e cene come si deve ? Panettoni artigianali, tronchetti, lingotti, alberi di Natale... Scorri il menù e ! Prenota s - facebook.com Vai su Facebook
Inaugurazione anno accademico Unimore, Orsini: 'Serve altra Europa, capace di decidere. Italia punti su vero piano industriale' - Società: Il presidente nazionale di Confindustria ha criticato la governance europea di ieri e di oggi incapace di realizzare strategie fondamentali per lo sviluppo: Al governo abbiamo chiesto di vola ... Riporta lapressa.it
Seveso nei guai. Anche la sindaca è senza dottore ilgiorno.it
Giravano con arnesi da scasso. Denunciati due donne e un uomo ilrestodelcarlino.it
La Albanese ci attacca. "Vittima di killeraggio" ilgiornale.it
"L'industria della Difesa cinese è in difficoltà": la rivelazione sulle armi di Xi ilgiornale.it
La Serbia tra piazza e potere: la crisi che ridisegna i Balcani e riapre il fronte geopolitico con Mosca it.insideover.com
Così le tratte diventano sempre più green ilrestodelcarlino.it