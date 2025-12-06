LIVE Sci di fondo skiathlon Trondheim 2025 in DIRETTA | prove di Olimpiadi per Pellegrino
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla Diretta LIVE delle prove con partenza in linea a tecnica mista, in parole povere al via gli SKIATHLON da Trondheim (NOR), prove generali per i Giochi di MilanoCortina 2026! La seconda tappa di Coppa del Mondo è in scena dal tempio dello sci nordico di Trondheim, dove ieri abbiamo assistito ad una bellissima sprint a tecnica classica con le vittorie di Klaebo (100° successo in Coppa) e di Haegstroem. Quest’oggi si disputa lo skiathlon, che anticipa quello dei Giochi olimpici di Milano Cortina, che assegnerà uno dei 12 titoli della rassegna invernale italiana a 5 cerchi. 🔗 Leggi su Oasport.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
Sci di fondo – Poker svedese nella folle sprint di Trondheim. Vince una fortunata Hagstroem, ma Svahn è già in forma ed è terza! - facebook.com Vai su Facebook
LIVE Sci di fondo, Sprint tc Trondheim 2025 in DIRETTA: Klaebo non sbaglia mai, ma è il giorno di Alvar Myhlback! Pellegrino e Cassol in top 20 - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Si chiude qui la Diretta LIVE di una storica sprint di Trondheim, località che regala sempre emozioni! Scrive oasport.it
Coppa del mondo di sci di fondo 2025 / 2026: la seconda tappa a Trondheim, i risultati LIVE - Secondo appuntamento della Coppa del mondo 2025/26 di sci di fondo a Trondheim, Norvegia, in programma dal 5 al 7 dicembre: scopri tutte le gare e i risultati. olympics.com scrive
LIVE Sci di fondo, 20 km tl mass start Ruka 2025 in DIRETTA: vincono Sundling e Amundsen! Bella Italia tra gli uomini - per oggi è tutto, appuntamento al prossimo fine settimana con la Coppa del mondo di sci di fondo, grazie ... Secondo oasport.it
Mondiali sci nordico: Pellegrino quinto nella skiathlon - Quinto posto per Federico Pellegrino nella prova di skiathlon ai Mondiali di sci di fondo davanti agli oltre 25 mila spettatori presenti sulle tribune di Trondheim. Segnala ansa.it
Olimpiade di Sochi. Sci di fondo, dominio norvegese nello skiathlon femminile - La norvegese ha conquistato il quarto oro olimpico in carriera nella prova di skiathlon. Lo riporta rainews.it
Tour de Ski, Pellegrino 2° nello skiathlon in Val di Fiemme - Splendido Federico Pellegrino, che conquista in rimonta il 2° posto nello skiathlon della Val di Fiemme, in Trentino, penultima tappa del Tour de Ski. sport.sky.it scrive