CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla Diretta LIVE delle prove con partenza in linea a tecnica mista, in parole povere al via gli SKIATHLON da Trondheim (NOR), prove generali per i Giochi di MilanoCortina 2026! La seconda tappa di Coppa del Mondo è in scena dal tempio dello sci nordico di Trondheim, dove ieri abbiamo assistito ad una bellissima sprint a tecnica classica con le vittorie di Klaebo (100° successo in Coppa) e di Haegstroem. Quest’oggi si disputa lo skiathlon, che anticipa quello dei Giochi olimpici di Milano Cortina, che assegnerà uno dei 12 titoli della rassegna invernale italiana a 5 cerchi. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Sci di fondo, skiathlon Trondheim 2025 in DIRETTA: prove di Olimpiadi per Pellegrino