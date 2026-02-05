SCHEDINA SERIE A | Napoli a Genova Fiorentina-Toro per la salvezza

Sabato 7 febbraio si accendono i campi di Serie A con due partite cruciali. Napoli sarà a Genova, cerca punti importanti per risalire in classifica, mentre Fiorentina e Torino si affrontano in una sfida decisiva per evitare la zona retrocessione. Il campionato entra nel vivo del girone di ritorno, e ogni risultato potrebbe pesare sulla corsa salvezza e sulla parte alta della classifica.

Il turno di campionato che si apre sabato 7 febbraio mette di fronte incroci fondamentali per la stabilità della classifica, con la Serie A che entra nel vivo del girone di ritorno. Al centro dei riflettori ci sono due piazze storiche, Genova e Firenze, chiamate a rispondere in un momento di alta tensione agonistica. Il primo atto si consuma allo stadio Luigi Ferraris, dove il Genoa ospita un Napoli in piena corsa per le posizioni di vertice. La squadra di Antonio Conte arriva in Liguria con l'obiettivo di consolidare il terzo posto e mantenere la pressione sulle milanesi, affidandosi al peso offensivo di Hojlund.

