Scandicci sfiora l' impresa in Champions League ora derby italiano ai play-off

Scandicci ha sfiorato un'impresa contro il Vakfbank Istanbul nella partita di Champions League. La squadra italiana ha lottato fino all'ultimo punto, arrivando fino al quinto set, ma alla fine ha ceduto agli avversari. Ora il team toscano si prepara ai play-off, dove affronterà un derby tutto italiano.

La sfida tra savino del bene scandicci e vakifbank istanbul si è disputata nell’ambito della CEV Champions League ed è finita con una vittoria al quinto set delle turche, che hanno impresso il punteggio 3-2. Con questa sconfitta, Scandicci chiude al secondo posto la Pool A e la squadra guidata da coach Gaspari dovrà affrontare i play-off come terza miglior seconda, in derby italiano contro Novara. La sconfitta marchia il definitivo esito della gara: VakifBank Istanbul 3 Savino Del Bene Scandicci 2. Per conquistare la vetta sarebbe servita una vittoria 3-0 o 3-1 con il set perso non oltre quota 20, obiettivo non raggiunto. 🔗 Leggi su Mondosport24.com © Mondosport24.com - Scandicci sfiora l'impresa in Champions League, ora derby italiano ai play-off Approfondimenti su Scandicci Vakfbank Tabellone Champions League volley femminile: Conegliano ai quarti, c’è subito un derby italiano Conegliano conquista i quarti di finale della Champions League femminile e subito si trova di fronte a un derby italiano. Quarta giornata dei gironi di Champions League femminile: Scandicci, Milano e Conegliano in controllo, Novara prova l’impresa a Istanbul La quarta giornata dei gironi di Champions League femminile vede le squadre italiane in evidenza: Scandicci, Milano e Conegliano si trovano in una posizione di controllo, mentre Novara tenta un’impossibile rimonta a Istanbul. Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news. Ultime notizie su Scandicci Vakfbank Argomenti discussi: Champions League: Scandicci sfiora l'impresa sul campo del VakifBank; Chieri sfiora l’impresa, Scandicci vince al tie-break al Pala Gianni Asti; Champions femminile: Scandicci sfiora l’impresa contro il VakifBank. Ora derby italiano al Play-Off; Serie A1 femminile. Doppio 3-0 in trasferta. Numia e Bergamo travolgono le rivali. Champions League: Scandicci sfiora l'impresa sul campo del VakifBankLa squadra di Gaspari si arrende solo al tie break contro la squadra di Guidetti che si impone 3-2 (24-26, 23-25, 25-20, 28-26, 15-12). Le toscane chiudono al secondo posto ed affronteranno Novara nei ... tuttosport.com Impresa sfiorata per la Igor Volley: la Savino del Bene vince 3-2Dopo la sconfitta al tie break sul campo del Fenerbahce, la Igor Volley Novara deve arrendersi ancora una volta al set di spareggio. Al Pala BigMat di Firenze sono le padrone di casa di Scandicci a pa ... lavocedinovara.com ULTIM'ORA VOLLEY Champions League femminile, Conegliano-Lodz 3-0 La squadra di Santarelli chiude in testa al gruppo D #SkySport x.com CEV ZEREN Group Champions League Volley 2026 Women Pala Igor Gorgonzola NOVARA h.18:00 Sport LISBOA e Benfica Live on SKY SPORT ARENA / DAZN / NOW / EUROVOLLEY TV Biglietti dispon facebook

