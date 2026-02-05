il caso mandelson epstein sta mettendo in crisi il premier starmer e il partito laborista

Il caso che lega Mandelson a Epstein sta scuotendo il Partito laburista britannico. Le accuse e le rivelazioni innescano una crisi interna che mette sotto pressione il premier Starmer, già alle prese con un calo di consenso e con voci insistenti di dimissioni. La situazione si fa sempre più tesa, e il partito sembra diviso più che mai.

L’affaire Epstein- Mandelson sta facendo esplodere le tensioni interne al Labour, già al centro di enormi spinte centrifughe per il crollo del consenso per il governo e per l’impopolarissimo leader Keir Starmer, ormai circondato da voci di possibili dimissioni. È cresciuta la rabbia tra i parlamentari laburisti per la gestione dello scandalo da parte di Keir Starmer, compresa la sua decisione di nominare Mandelson ambasciatore del Regno Unito negli Stati Uniti, nonostante fosse a conoscenza della sua amicizia con il defunto finanziere. Negli ultimi giorni, la vicenda ha assunto una dimensione più eclatante dopo che la Metropolitan Police ha annunciato l’apertura di un’indagine penale per presunto “abuso d’ufficio”, legata all’accusa secondo cui Mandelson avrebbe trasmesso a Epstein informazioni governative riservate e sensibili a livello finanziario mentre ricopriva l’incarico di ministro per le Imprese nel governo dell’ex premier laborista Gordon Brown tra il 2009 e il 2010. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

Il primo ministro britannico Keir Starmer si è mostrato visibilmente irritato dopo aver appreso delle nuove rivelazioni sui legami tra l’ex ministro laburista Peter Mandelson e Jeffrey Epstein.

L’ex ministro britannico Peter Mandelson si dimetterà domani dalla Camera dei Lord.

