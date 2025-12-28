Un diciottenne ha confessato di aver ferito gravemente il calciatore Bruno Petrone a Napoli, sferrando due coltellate. L’aggressore, un 15enne, si è costituito e ha chiesto scusa, dichiarando semplicemente

Tempo di lettura: < 1 minuto Ha chiesto scusa ( “mi dispiace”) il 15enne che si è costituito confessando di aver sferrato due coltellate contro Bruno Petrone, il calciatore di 18 anni rimasto gravemente ferito nella notte tra venerdì e sabato a Napoli. Assistito dall’avvocato Vincenzo Maiello, il ragazzo è stato a lungo interrogato dal pm della Procura dei minori che ne ha disposto il fermo per tentato omicidio e porto abusivo di arma da taglio. Secondo quanto si è appreso il 15enne avrebbe riferito di vecchie ruggini tra lui e Petrone, in particolare di un diverbio avvenuto la settimana scorsa. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Diciottenne accoltellato a Napoli, l’aggressore chiede scusa: “Mi dispiace”

