Il trattato tra Stati Uniti e Russia sul nucleare scade oggi, e il rischio di una nuova corsa agli armamenti preoccupa. Papa Leone XIV ha chiamato tutte le nazioni a fare attenzione, invitando a evitare una escalation militare che potrebbe mettere a rischio la pace nel mondo.

Allo scadere dell’accordo tra Stati Uniti e Russia sulla riduzione delle armi nucleari, Papa Leone XIV lancia un appello accorato alla comunità internazionale: evitare una nuova escalation militare che rischia di compromettere la pace globale. Le parole del Pontefice arrivano mentre il mondo osserva con preoccupazione la fine di uno degli ultimi pilastri del controllo degli armamenti strategici. Un trattato a scadenza. Il New Strategic Arms Reduction Treaty (New Start), firmato nell’aprile del 2010, giunge ufficialmente a termine domani, 5 febbraio. L’accordo aveva rappresentato un passaggio cruciale nel contenimento della proliferazione delle armi nucleari, fissando limiti precisi agli arsenali strategici delle due superpotenze. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Scade il trattato Usa-Russia sul nucleare, Leone XIV: “Scongiurare una nuova corsa agli armamenti”

Approfondimenti su Usa Russia

Giovedì scade il trattato tra Usa e Russia, e le due superpotenze non avranno più limiti alle armi nucleari.

Volodymyr Zelensky si trova a Roma per incontri istituzionali con Papa Leone XIV e la premier Giorgia Meloni, in un momento cruciale per la situazione in Ucraina.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Ultime notizie su Usa Russia

Argomenti discussi: Da giovedì niente limiti alle armi nucleari: scade il Trattato New Start. Ecco che può succedere; Scade il trattato sul controllo delle armi nucleari. Cremlino: Tra poco il mondo sarà in una situazione più pericolosa; Usa-Russia, in scadenza il New Start. Che cosa è e che cosa succede adesso?; Giovedì scade il trattato New Start fra Usa e Russia: niente più limiti alle armi nucleari. Ecco cosa può succedere.

Domani scade il New Start: era l’ultimo freno alle armi nucleari di USA e RussiaDomani, 5 febbraio 2026, il mondo si sveglierà senza protezione dalle armi nucleari: il trattato New Start, ultimo baluardo di deterrenza nucleare tra Usa e Russia, scadrà alle 23:59 di oggi ... msn.com

Usa-Russia, scade il trattato New Start: armi nucleari senza limiti, cosa può succedereUsa-Russia, da giovedì 5 febbraio 2026 decade formalmente il New Strategic Arms Reduction Treaty (New Start), l’ultimo accordo di controllo degli armamenti ... thesocialpost.it

Dal 5 febbraio non sarà più in vigore il New Start e per Usa e Russia non ci saranno più limiti a missili e armamenti - facebook.com facebook

La minaccia di #Usa e #Ue alla #Russia: come risponderemo in caso di violazione della futura tregua in #Ucraina #guerra #3febbraio #iltempoquotidiano x.com