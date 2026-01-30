Roberto Saviano critica duramente il sì al referendum sulla separazione delle carriere. Secondo lo scrittore, questa scelta indebolisce la lotta contro le mafie, perché permette ai pubblici ufficiali di muoversi più facilmente tra diversi settori, facilitando il loro eventuale coinvolgimento con le organizzazioni criminali. Saviano invita gli italiani a riflettere bene prima di votare, sottolineando i rischi di un cambiamento che potrebbe favorire i poteri criminali.

“Votare Sì al referendum sulla separazione delle carriere finisce per aiutare le mafie”: questa la versione di Roberto Saviano. In un editoriale oggi su Repubblica, lo scrittore afferma che il problema non starebbe tanto nella repressione dei reati di strada — aggravata, a suo dire, da un “panpenalismo” che riempie i codici senza aumentare la sicurezza — quanto nel fatto che le vere leve del potere criminale resterebbero intatte: l’economia illegale e le connivenze tra criminalità organizzata e politica. Terreni sui quali la riforma non inciderebbe minimamente. Oltre ad affermare che il "Sì" al referendum aiuta le mafie, Saviano rincara la dose: “ Perché tutto ciò che indebolisce chi le contrasta ha come diretta conseguenza quella di rafforzarle. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Referendum, Saviano: "Il Sì indebolisce la lotta alle mafie"

Approfondimenti su Referendum Lotta alle Mafie

Roberto Saviano critica duramente il voto Sì al referendum sulla separazione delle carriere.

Il progetto ‘Semi di legalità’ di Casalgrande coinvolge studenti e comunità nella lotta contro le mafie, promuovendo la consapevolezza e i valori civici.

La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online.

Ultime notizie su Referendum Lotta alle Mafie

Argomenti discussi: Saviano: il sì al referendum indebolisce la lotta alle mafie; Roberto Saviano: il sì al referendum indebolisce la lotta alle mafie; Vota Sì per una giustizia più efficace e veloce: lo slogan-bufala di FdI per il referendum (smentito anche da Nordio); Io voto SÌ: intervista ad Antonio Fuccillo sul referendum sulla separazione delle carriere (23.01.2026).

Referendum: Mulè, 'da Saviano accusa di concorso esterno mafia per chi vota sì'Roma, 30 gen. (Adnkronos) - Ci mancava l'accusa di concorso esterno in associazione mafiosa per chi voterà sì al referendum. Ora c'è, notificata senza alcuno sprezzo del ridicolo agli elettori italia ... iltempo.it

Roberto Saviano contro il sì al Referendum Giustizia: ecco perchéIl prossimo Referendum sulla Giustizia sulla separazione delle carriera potrebbe aiutare le mafie secondo Roberto Saviano. newsmondo.it

Roberto Saviano chiarisce come la eventuale vittoria del Sì nel referendum può indebolire la lotta alle mafie. Da La Repubblica del 30 gennaio 2026 - facebook.com facebook

"Il Sì al referendum indebolisce la lotta alle mafie": Saviano supera perfino Barbero. Sembrava impossibile dire di peggio, e invece. x.com