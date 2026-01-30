Roberto Saviano | il sì al referendum indebolisce la lotta alle mafie

Da open.online 30 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Roberto Saviano critica duramente il voto Sì al referendum sulla separazione delle carriere. Secondo lo scrittore, questa decisione indebolisce la lotta alle mafie. Saviano sottolinea che sostenere il Sì potrebbe favorire le organizzazioni criminali, creando fragilità nel sistema di contrasto. La sua posizione si fa sentire in un momento di grande attenzione politica sul tema.

Votare Sì al referendum sulla separazione delle carriere finisce per aiutare le mafie. Lo dice Roberto Saviano oggi in un editoriale su Repubblica. Lo scrittore spiega che per la criminalità di strada «il panpenalismo caro al governo Meloni ha moltiplicato le figure di reato che non aumentano la sicurezza ma sovraccaricano tribunali già al limite». Ma è l’economia che è rimasta intatta. Insieme alle collusioni tra criminalità e politica. Che la riforma non scalfisce in alcun modo. Una magistratura divisa. «Votare Sì al referendum sulla separazione delle carriere finisce dunque per aiutare le mafie», spiega Saviano.🔗 Leggi su Open.onlineImmagine generica

Approfondimenti su Roberto Saviano

‘Semi di legalità’, la lotta alle mafie vista in classe

Il progetto ‘Semi di legalità’ di Casalgrande coinvolge studenti e comunità nella lotta contro le mafie, promuovendo la consapevolezza e i valori civici.

Il No al referendum sulla giustizia non indebolisce Meloni, ma l’Italia

Il voto No al referendum sulla giustizia rappresenta una scelta di opinione che va oltre le simpatie politiche.

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Ultime notizie su Roberto Saviano

Argomenti discussi: Roberto Saviano: il sì al referendum indebolisce la lotta alle mafie; Saviano: il sì al referendum indebolisce la lotta alle mafie; Processo Matteo Salvini contro Roberto Saviano per diffamazione (ministro della mala vita) (28.01.2026); Saviano a Legnano: la storia di Rossella Casini diventa uno specchio per il territorio, dopo l'inchiesta Hydra.

Il sì al referendum indebolisce la lotta alle mafieOgni riforma che allenta l’autonomia dei pm e frammenta il governo della magistratura rende più difficile colpire il potere dei clan ... repubblica.it

Il Sì di Saviano, per sottrarre soldi alle mafie e diminuire il consumoUna voce apertamente schierata a favore della legalizzazione delle droghe leggere in Italia è quella di Roberto Saviano, che da due anni si espone sul proprio sito con una serie argomentazioni che ... it.blastingnews.com

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.