Roberto Saviano | il sì al referendum indebolisce la lotta alle mafie

Roberto Saviano critica duramente il voto Sì al referendum sulla separazione delle carriere. Secondo lo scrittore, questa decisione indebolisce la lotta alle mafie. Saviano sottolinea che sostenere il Sì potrebbe favorire le organizzazioni criminali, creando fragilità nel sistema di contrasto. La sua posizione si fa sentire in un momento di grande attenzione politica sul tema.

Votare Sì al referendum sulla separazione delle carriere finisce per aiutare le mafie. Lo dice Roberto Saviano oggi in un editoriale su Repubblica. Lo scrittore spiega che per la criminalità di strada «il panpenalismo caro al governo Meloni ha moltiplicato le figure di reato che non aumentano la sicurezza ma sovraccaricano tribunali già al limite». Ma è l’economia che è rimasta intatta. Insieme alle collusioni tra criminalità e politica. Che la riforma non scalfisce in alcun modo. Una magistratura divisa. «Votare Sì al referendum sulla separazione delle carriere finisce dunque per aiutare le mafie», spiega Saviano.🔗 Leggi su Open.online

