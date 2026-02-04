nato in allerta per la nave russa sparta iv in sardegna movimenti sospetti e cambio rotta del cargo

La nave russa Sparta IV è stata avvistata in Sardegna, suscitando preoccupazione tra le forze di sicurezza. La nave ha cambiato rotta improvvisamente e ha tenuto comportamenti sospetti, portando all’attivazione di allarmi tra Guardia di Finanza e Nato. Al momento, le autorità monitorano la situazione, senza ancora comunicare eventuali sviluppi.

Una nave cargo russa, la Sparta IV, che si sta muovendo da qualche giorno al largo della Sardegna sta creando allerta alla Nato: i movimenti dell’imbarcazione, infatti, stanno destando qualche sospetto e hanno attirato anche l’attenzione della Guardia di Finanza. Potrebbe trattarsi di una mossa strategica del Cremlino. Nave russa in Sardegna Sta facendo la spola al largo della Sardegna una nave cargo russa, denominata Sparta IV, che per qualche ora è stata avvistata a poche miglia dal poligono militare di Quirra. Nato e Gdf stanno osservando i suoi movimenti e il suo spostarsi “a pendolo” al largo dell’Ogliastra tra il 2 e il 4 febbraio. 🔗 Leggi su Virgilio.it

La nave cargo russa Sparta IV è stata monitorata per ore al largo della Sardegna orientale.

La nave cargo russa Sparta IV è stata avvistata nel Tirreno, vicino alla Sardegna.

