Mistero nel Tirreno | il blitz della nave russa Sparta IV tra Sardegna e Lazio

Da ore la nave russa Sparta IV, conosciuta anche come il “corriere della morte”, si muove senza sosta tra Sardegna e Lazio. La imbarcazione, che sembra aver cambiato rotta più volte, ha attirato l’attenzione di chi monitora le rotte marittime. Finora nessuna spiegazione ufficiale sulle sue mosse, mentre gli esperti cercano di capire cosa ci sia dietro questo lungo e inspiegabile passaggio nel Tirreno.

Un insolito e prolungato andirivieni che non trova spiegazioni ufficiali. Da diverse ore la cargo russa Sparta IV, ribattezzata dagli osservatori come il “corriere della morte”, sta navigando avanti e indietro al largo della Sardegna orientale, nonostante sembrasse inizialmente diretta verso Gibilterra. La flottiglia russa sotto osservazione Nato L’imbarcazione fa parte della flottiglia russa individuata a metà gennaio nel Mediterraneo dalla Nato. In quell’occasione viaggiava insieme alla nave Mys Zhelaniya, scortata dal cacciatorpediniere della Marina russa Severomorsk. Il monitoraggio della Marina Militare italiana Nei giorni scorsi la stessa Sparta IV era stata monitorata anche dalla fregata missilistica della Marina Militare italiana Virginio Fasan, segno dell’attenzione con cui Roma sta seguendo i movimenti della flotta di Mosca nelle acque vicine alla penisola. 🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Mistero nel Tirreno: il blitz della nave russa Sparta IV tra Sardegna e Lazio Approfondimenti su Sparta IV La nave russa Sparta IV nel Tirreno al largo della Sardegna, il cambio di rotta e il legame con il cacciatorpediniere ?Severomorsk La nave cargo russa Sparta IV è stata avvistata nel Tirreno, vicino alla Sardegna. Nave cargo russa al largo della Sardegna, il cambio di rotta improvviso: allarme nel Mar Tirreno Una nave cargo russa, la Sparta IV, è stata avvistata al largo della Sardegna, nel mar Tirreno. Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia. Ultime notizie su Sparta IV Argomenti discussi: Repubblica, il Cdr: L'annunciata vendita ancora avvolta nel mistero. L'incertezza fa male al giornale - FNSI; Manifesti misteriosi sul Tirreno Cosentino: spunta la frase sul regalo; La Nazione: Tramoni è un mistero. L’isola fantasma che pochi conoscono, un paradiso selvaggio avvolto dal mistero: ti aspetta nel cuore del TirrenoNel cuore del Tirreno c’è un’isola fantasma: zero turisti e un paradiso selvaggio, una meta perfetta per un weekend fuori porta. Nel cuore del Mar Tirreno si cela un gioiello naturale avvolto da ... blitzquotidiano.it Il mistero si infittisce tra le strade del Tirreno cosentino: dopo il primo messaggio, appare una nuova frase sui manifesti misteriosi: chi sta preparando questo regalo facebook

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.