Sassuolo-Inter il settore ospiti non sarà chiuso | ecco chi può acquistare il biglietto

La Curva Ospiti del Mapei Stadium di Reggio Emilia sarà aperta domenica 8 febbraio per la partita Sassuolo-Inter. I tifosi nerazzurri potranno acquistare i biglietti e assistere alla gara senza problemi, poiché il settore non sarà chiuso. La decisione ha fatto felici molti supporters che ora si preparano per seguire la loro squadra dal vivo.

Buone notizie per i tifosi nerazzurri: la Curva Ospiti (Tribuna Nord) del Mapei Stadium di Reggio Emilia sarà regolarmente aperta in occasione di Sassuolo-Inter, match valido per la 23ª giornata di Serie A in programma domenica 8 febbraio alle ore 18:00. La decisione è arrivata dopo le valutazioni del GOS (Gruppo Operativo Sicurezza) ed è stata ufficializzata dal club neroverde con l'apertura della prevendita. L'accesso al settore ospiti, però, sarà consentito solo ai possessori di fidelity card dell'Inter non residenti in Lombardia. Prevendita biglietti settore ospiti Sassuolo-Inter. La prevendita per la Tribuna Nord (settore ospiti) partirà: • Giovedì 5 febbraio dalle ore 12:00 • Fino alle ore 19:00 di sabato 7 febbraio Il giorno della partita non sarà possibile acquistare biglietti per il settore ospiti.

