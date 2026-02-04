Sassuolo-Inter come chiedere il rimborso per chi ha acquistato il biglietto per il settore ospiti

I tifosi dell’Inter in Lombardia che avevano comprato il biglietto per il settore ospiti di Sassuolo-Inter dell’8 febbraio riceveranno il restituto. Il Ministero dell’Interno ha deciso di chiudere il settore ospiti, e ora gli acquirenti devono chiedere il rimborso. La procedura sarà semplice: chi ha già il biglietto deve seguire le indicazioni fornite per ricevere i soldi indietro. La decisione arriva a poche settimane dalla partita, creando un po’ di confusione tra i tifosi.

I sostenitori dell'Inter residenti in Lombardia che avevano acquistato il biglietto in fase di prelazione per Sassuolo-Inter dell'8 febbraio riceveranno il rimborso, dopo la decisione del Ministero dell'Interno di disporre la chiusura del Settore Ospiti (Tribuna Nord). Le tempistiche e le modalità di rimborso verranno comunicate direttamente dal Sassuolo, che provvederà a fornire tutte le indicazioni operative ai tifosi coinvolti. Il club neroverde ha inoltre precisato che la vendita dei biglietti in Tribuna Sud è consentita esclusivamente ai possessori di Sassuolo Card, purché sottoscritta entro il 30 giugno 2025.

