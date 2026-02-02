Il governo spinge per approvare il decreto sicurezza, nonostante i dubbi sul fermo di prevenzione. Mercoledì, in Consiglio dei ministri, arriverà un pacchetto che combina decreto e disegno di legge. Meloni chiede alle opposizioni di votarlo, puntando a mostrare un segnale forte dopo le proteste a Torino. Restano ancora da chiarire alcuni aspetti giuridici, ma l’intenzione è procedere con decisione.

ROMA – L’obiettivo del governo è dare un segnale dopo le scene di violenza a Torino. Diversi nodi del decreto sicurezza vede aspetti giuridici ancora sul tavolo, a partire da quelli sul fermo di prevenzione, ma il governo “al momento” intende portare in Consiglio dei ministri mercoledì un pacchetto sicurezza con un decreto e un disegno di legge, che stanno prendendo forma in una lunga serie di riunioni tecniche. Quella politica, il vertice a Palazzo Chigi con Giorgia Meloni, vicepremier, ministri di Interno, Giustizia e Difesa, e i vertici delle forze dell’ordine, ha individuato le priorità. E al termine la premier, “anche alla luce delle dichiarazioni della segretaria del Pd Elly Schlein”, ha lanciato un appello alle opposizioni “a una stretta collaborazione istituzionale”. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

© Firenzepost.it - Decreto sicurezza: il nodo del fermo preventivo. Meloni chiede alle opposizioni di votarlo. Per “collaborazione istituzionale”

Approfondimenti su Decreto Sicurezza

Il governo Meloni si prepara a mettere a punto le nuove norme sul decreto Sicurezza, tra fermo preventivo e cauzione.

Il governo ha deciso di accelerare sul decreto sicurezza, in particolare sullo scudo penale per gli agenti e sulla stretta sui coltelli ai minori.

Ultime notizie su Decreto Sicurezza

