Acquedotto del Simbrivio lavori rimandati causa maltempo | niente interruzione idrica

L’Acquedotto del Simbrivio ha annunciato il rinvio dei lavori programmati per il 9 gennaio a causa delle condizioni meteorologiche avverse. Di conseguenza, i 36 comuni della provincia di Roma coinvolti manterranno il normale servizio idrico senza interruzioni. La decisione garantisce continuità nell’erogazione dell’acqua, evitando disagi ai cittadini e alle attività locali. Restano comunque monitorate le condizioni meteo per eventuali aggiornamenti.

Servizio regolare per i 36 comuni della provincia di Roma che, il 9 gennaio, dovevano restare senz'acqua. Lavori rinviati causa maltempo. Le condizioni metereologiche ed in particolare la basse temperature degli ultimi giorni hanno spinto i tecnici di Acea Ati2 a riprogrammare un nuovo piano di.

LAVORI ACQUEDOTTO DEL SIMBRIVIO COMUNICAZIONE DI FUORI SERVIZIO IDRICO PROGRAMMATO ACEA ATO 2 – 9 e 10 GENNAIO 2026 ACEA Ato 2 comunica che, per consentire la realizzazione di interventi di manutenzione straordinaria finali - facebook.com facebook

Comunicazione ACEA ATO2 Acquedotto del Simbrivio disservizio programmato manutenzione straordinaria News completa al link comune.marino.rm.it/novita/avvisi/… x.com