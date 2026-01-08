Sorical domani possibili disservizi idrici a Pellaro

Sorical informa che domani, 9 gennaio, verranno eseguiti lavori di manutenzione sulla rete idrica a Pellaro. Durante questa attività, potrebbero verificarsi disservizi nell’erogazione dell’acqua nella zona. Si consiglia ai cittadini di pianificare eventuali necessità in anticipo e di seguire gli aggiornamenti ufficiali per ulteriori dettagli.

La Sorical, con un post sui social, comunica ai cittadini che nella giornata di domani 9 gennaio, saranno effettuati lavori di manutenzione sulla rete idrica nella zona di Pellaro. L’intervento, potrà causare possibili interruzioni o riduzioni del servizio con conseguenti disagi all’utenza fino. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it

Leggi anche: Perdita d'acqua in via Scale Sant'Antonio: possibili disservizi idrici ad Aci Catena

Leggi anche: Possibili disservizi idrici ad Aci Catena nella giornata di venerdì 31 ottobre

Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news.

Lavori sull'Abatemarco, Sorical avverte: domani a secco Cosenza e Provincia - Domani, giovedì 11 dicembre, la Sorical sospenderà l'erogazione dell'acqua a Cosenza e a 26 comuni della Provincia per manutenzione programmate e straordinarie su condotte principali. rainews.it

Interruzione fornitura idrica stasera e domani 29 e 30 dicembre A causa della persistente siccità e della ridotta fornitura da parte di Sorical si avvisa la cittadinanza che la fornitura idrica sarà interrotta stasera dalle ore 22.00 alle ore 6.30 del mattino successivo, - facebook.com facebook