Milan Maignan tra miracoli e rigori parati | è l’MVP del mese di novembre

Milan, Mike Maignan è l'MVP del mese di novembre: il portiere è stato autore di un mese eccezionale tra rigori parati e miracoli. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Milan, Maignan tra miracoli e rigori parati: è l’MVP del mese di novembre

